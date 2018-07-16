Hari ini, Bacaleg Nasdem Sulsel Mendaftar Serentak ke KPU
Sebanyak 85 bacaleg yang diusung Partai Nasdem untuk masing-masing daerah pemilihan untuk tingkat provinsi.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Selatan akan melangsungkan pendaftaran bakal calon legislatif 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (16/7/2018).
Sebanyak 85 bacaleg yang diusung Partai Nasdem untuk masing-masing daerah pemilihan untuk tingkat provinsi.
Wakil Ketua Bidang Media Nasdem Sulsel M Rajab, mengatakan, dari 85 bacaleg NasDem di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, kuota untuk bacaleg perempuan terpenuhi.
"Hari ini NasDem akan mendaftar di KPU Sulsel, ada sebanyak 85 bacaleg, 40 persen diantaranya diisi oleh perempuan," kata Rajab, Senin (16/7/2018).
Diketahui, alokasi kursi DPRD Provinsi Sulsel terdiri dari, Sulsel 1 : 9 kursi, Sulsel 2 : 6 kursi, Sulsel 3 : 9 kursi, Sulsel 4 : 7 kursi, Sulsel 5 : 6 kursi, Sulsel 6 : 9 kursi, Sulsel 7 : 7 kursi, Sulsel 8: 7 kursi, Sulsel 9: 9 kursi, Sulsel 10 : 5 kursi, Sulsel 11: 11 kursi.