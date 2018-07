30 Stand Usaha Alumni SMP 8 Makassar Mejeng di Mega Bazar Spendel Preneurship

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu dari delapan jembatan atau rangkain menuju pagelaran reuni akbar SMP Negeri 8 Makassar adalah Mega Bazar Spendel Preneurship.

Mega bazar ini diikuti 30 stand di antaranya kuliner dan fashion.

Semua stand tersebut merupakan bidang usaha dari alumni SMP Negeri 8 Makassar.

Hampir seluruh perwakilan angkatan alumni mengisi stand tersebut.

Ketua Panitia Hasrul Mustari mengucapkan ini salah satu cara untuk menggerakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Makassar.

Ia pun berterima kasih kepada sponsor dan seluruh alumni yang begitu antusias menyukseskan mega bazar ini.

"Bazar ini berlangsung 3 hari, mulai 13-15 Juli. We are not superman but we are Superteam," ujar Hasrul Yang juga ketua angkatan Alumni 2003 itu.

Ketua IKA SMP Negeri 8 Makassar, Ahmad Ikram menilai Mega Bazar ini masih begitu singkat.

"Mungkin lain kali boleh dibuat selama seminggu bahkan sebulan," canda Ikram.