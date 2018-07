Terungkap, Inilah Pria Spesial yang Ditemani Via Vallen Nonton Piala Dunia Russia

TRIBUN-TIMUR.COM - PENYANYI Via Vallen (26) mengajak ayahnya menonton Piala Dunia 2018 di Rusia.

Diketahui dari akun Instagramnya, Via tiba di Rusia pada Rabu (11/8/2018) dini hari.

Via mengunggah fotonya tengah berada di bandara Rusia. Ia mengenakan setelah baju bernuansa sporty warna hijau. Sebelah bahunya menenteng tas ransel kecil.

Pada hari sebelumnya, Via mengunggah foto ketika tengah berada di pesawat.

Via akan turut serta menjadi saksi pertadingan final Piala Dunia 2018 yang bakal berlangsung Minggu (15/7/2018) malam WIB.

Namun Via rupanya tak sendirian. Ia turut serta mengajak pria spesial untuk menemaninya melihat langsung ajang sepak bola bergengsi tersebut. Pria spesial itu tak lain adalah ayahnya sendiri.

Fakta ini diketahui dari postingan Via di Instagram pada Jumat (13/7/20188).

Via mengunggah foto bersama sang ayah. Dalam foto itu, Via dan ayahnya masih berada di pesawat.

Sang ayah duduk di samping Via mengenakan kemeja hitam dan topi warna putih.

Bersama foto tersebut, Via menuliskan kalimat manis untuk ayahnya.

"He’s my first love, my big guard. He always support me all the time. He’s my special one in the world," tulis Via.

(Dia adalah cinta pertamaku, pelindungku. Dia selalu mendukungku setiap saat. Dia lelaki spesialku di dunia ini)