Tak Disangka, Ini Jawaban Shah Rukh Khan Saat Diajak Ayu Ting Ting Nikah

TRIBUN-TIMUR.COM - Mungkin semua penggemar Bollywood pernah bermimpi pesannya mendapat balasan dari sang idola.

Bisa dari komentar instagram, pesan instagram, surat atau lainnya.

Keinginan mendapat balasan dari sang idola bukan sebuah mimpi lagi bagi Ayu Ting Ting.

Baru saja ia membagikan melalui instastory mendapat balasan dari salah satu idolanya.

Ia adalah Shah Rukh Khan, salah satu aktor legendaris Bollywood.

Bermula dari Ayu Ting Ting mengomentari unggahan instastory Shah Rukh Khan.

Saat itu Shah Rukh Khan menggunakan fitur 'questions' di instastory jika pengikutnya ada pertanyaan.

Ayu Ting Ting pun menuliskan pertanyaan tentang ajakan menikah pada Shah Rukh Khan.

"Will you marry me sir?" tanya Ayu Ting Ting.

Instagram/iamsrk Balasan Shah Rukh Khan atas pertanyaan Ayu Ting Ting

Ternyata pertanyaan Ayu Ting Ting salah satu yg terpilih mendapat balasan dari aktor tampan itu.