Inilah Hal Seru Yang Bisa Kamu Lakukan Saat Travelling Ke Pulau Jawa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi kamu yang hobi travelling, salah satu tempat yang dapat dikunjungi adalah Pulau Jawa.

Di pulau Jawa, ada banyak tempat liburan yang dapat kamu kunjungi. Baik bersama pasangan, keluarga maupun teman-teman.

Hal tersebut diperkuat dengan dinobatkannya Pulau Jawa sebagai The Best Island in The World 2018.

Dilansir TribunTravel.com, selain Pulau Jawa, ada Bali menempati posisi kedua, dan Lombok posisi ketiga dalam Survei World’s Best Awards.

Dengan penghargaan ini, Pulau Jawa pun memiliki peluang lebih besar untuk menarik wisatawan, bagi domestik maupun mancanegara.

Sebagai Pulau Terbaik Dunia 2018 versi Travel and Leisure, ada banyak aktivitas untuk bisa dilakukan sekaligus destinasi wisata yang dapat dikunjungi di seantero Pulau Jawa yang bisa masuk bucket list.

Kali TribunTravel.com merangkum beberapa aktivitas liburan terbaik di Pulau Jawa dari TripAdvisor berikut.

1. Melihat Galeri Seni

Koleksi di Museum Affandi, Yogyakarta (tripadvisor.com)

Di Pulau Jawa, ada banyak galeri dan museum buat traveler yang menikmati seni.

Beberapa di antaranya adalah Museum Seni Selasar Soenaryo di Bandung, Museum Macan di Jakarta, Museum Hakka TMII, Museum Batik Danar Hadi di Solo, Museum Affandi di Yogyakarta, Museum Basoeki Abdullah di Jakarta, dan lainnya.