Buruan, Honda Livery PSM Special Hanya Ada 180 Unit

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar sebagai Main Dealer Sepeda Motor Honda untuk wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Ambon telah melaunching tiga varian sepeda motor Honda livery PSM Special and Limited Edition pada awal Juni lalu.

Dengan desain eksklusif dan striping PSM Spesial Edition, Honda ingin menjadikan sepeda motor ini sebagai satu bukti kecintaan dan kebanggaan lebih yang dimiliki oleh konsumen pecinta PSM Makassar.

Astra Motor Makassar memilih varian, All New BeAT esP CW dengan pilihan warna Hard Rock Black, All New Scoopy FI dengan warna Sporty Red, serta All New PCX 150 Majestic Matte Red.

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar, Thamsir Sutrisno bersama Pemain PSM berfoto usai lounching motor Honda livery PSM Special Edition di Fourpoints Hotel and Convention, Jumat (8/6). Tiga model Astra Motor yang diperkenalkan adalah All New BeAT ESP CW dengan pilihan warna Hard Rock Black, All New Scoopy FI dengan warna Sporty Red, serta All New PCX 150 Majestic Matte Red dengan motif bernuansa PSM. tribun ntimur/muhammad abdiwan ()

Hal tersebut disampaikan Kepala wilayah AMM, Thamsir Sutrisno yang ditemui di sela kunjungan Tribun Timur, Jumat (13/7/2018) di showroom-nya Jl Sultan Alauddin Makassar.

Menurutnya, ini bentuk apresiasi AMM kepada konsumen Honda yang memang sangat mendambakan kolaborasi yang lebih antara PSM dan Honda.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan begitu loyalnya pendukung PSM Makassar. Atas dasar itu muncul lah ide kolaborasi seperti ini, desain dari motor ini merepresentasikan keragaman masyarakat Sulsel yang dapat terlihat dari icon-icon khas yang ada pada desain tersebut,” ujar Thamsir.

Lebih lanjut, desain pada sepeda motor tersebut melihatkan keragaman Sulsel. Dimulai dengan corak batik Sulawesi yang khas, serta icon-icon kebanggaan Sulawesi seperti tongkonan adat Toraja, Kupu-kupu Maros, dan Icon khas kota Makassar Pantai Losari, dan juga tentunya atribut PSM.

Spesialnya motor dengan livery PSM ini diproduksi terbatas. “Kami memproduksi ini secara eksklusive dan limited edition, hanya 180 konsumen yang dapat memiliki motor ini, tentunya dilengkapi dengan sertifikat yang memang diakui oleh PSM dan Honda," kata Thamsir.

Honda livery PSM Special Edition ini hadir dengan harga On The Road (OTR) Makassar untuk BeAT eSP CW PSM SE Rp 17,5 juta, untuk All New Scoppy F1 PSM SE Rp 19,95 juta, sedangkan All New PCX 150 PSM SE dijual dengan harga Rp 31,055 juta untuk tipe CBS dan Rp 34, 065 juta untuk tipe ABS.

"Kenaikan harganya untuk Scoopy dan BeAT Rp 500 ribu, dan PCX 150 untuk 2 tipe naik Rp 1,5 juta," ujar Thamzir