500 Peserta Hadiri Konferensi Internasional TEFLIN UNM

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Internasional ke-65 TEFLIN 2018. Kegiatan yang berlangsung selama 12-14 Juli secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor II UNM Prof rer nat Muharram di ruang teater lantai 3 Phinisi UNM, Kamis (12/7/2018).

Ketua Panitia Konferensi Internasional ke-65 TEFLIN 2018, Chairil Anwar Korompot mengatakan, kegiatan Internasional yang mengangkat tema "Sustainable in English Language Education: Where Theory, Practice, and Policy Meet" dihadiri sekitar 500-an orang dari berbagai negara dengan jumlah paper yang diterima sebanyak 470.

"Acara ini diikuti meloloskan sebanyak 470 paper dari ribuan yang mendaftar dan bisa diasumsikan peserta yang hadir sekitar 500an orang dari sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," kata Chairil, Jumat (13/7/2018).

Sejumlah pembicara Internasional yang hadir diantaranya Prof Muhammad Asfah Rahman MEd Ph (guru besar UNM), Profesor Amy BMTsui dari Hongkong, Assoc Professor Elizabeth Ellis (Australia), Assoc Professor Handoyo P Widodo (Tiongkok), Assoc Professor Rita Elaine Silver (Singapura).

Perlu diketahui, pelaksanaan TEFLIN ke 65 merupakan rangkaian pelaksanaan Dies Natalis ke-57 UNM. Ketua Panitia Dies Natalis UNM, Dr Nurlina Syahrir menyampaikan rasa bangga karena kampus pencetak tenaga pendidikan tersebut mampu melakukan kegiatan Internasional yang diikuti ratusan orang dari berbagai tempat yang berbeda.

"Kita berharap dengan kegiatan ini, sejumlah pengajar Bahasa Inggris ini mampu memberi sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Selain itu kita harapkan agar pengajar ini mampu memberikan rumusan yang terbaik untuk pendidikan Bahasa Inggris ke depan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I UNM Prof rer nat Muharram menyebut agar dalam pelaksaan kegiatan ini, ada semacam inovasi yang dapat dilakukan agar masyarakat di Indonesia khususnya kaum pelajar mampu mempermudah dalam proses belajar.

"Dengan berkumpulnya pengajar bahasa Inggris ini, kita harap mampu memberikan pembelajaran untuk menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar," harap Muharram dalam sambutannya.(*)