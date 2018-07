Bahagianya Bella Saphira Suami Jenderal Bintang 2 Lulus Gelar Magister Unhas, Lihat Fotonya

TRIBUN-TIMUR.COM - Bella Saphira sedang berbahagia.

Artis terkenal di tahun 2000-an ini membagikan momen bahagia ini di akun instagramnya.

Suaminya Mayjen TNI Agus Surya Bakti meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi (Ikom) Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dengan predikat sangat memuaskan pada Senin (9/7/2018).

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen Agus Surya Bakti, dan istri, Bella Saphira (DOK TRIBUN-TIMUR.COM)

, Bella Saphira salah satu artis yang menjadi idola di Tanah Air.

Wajahnya wara-wiri di layar kaca karena totalitas peran dan kecenatikan parasnya.

Bella Saphira dikenal dengan peran ikoniknya di sinetron Dewi Fortuna yang tayang di SCTV pada tahun 2000.

Kini dirinya memang jarang muncul di layar kaca seiring kian bertambahnya deretan aktris muda yang membintangi sinetron.

Pernikahan Bella dengan Agus dilakukan pada 30 Agustus 2013.

Sebelumnya, pada 26 Juli 2013, Bella Saphira mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta.

"I’m so Proud of My The One i know so dedicated to what he’s doing in everything.

And Work beyond Hard for His (ikon love) and passions.

Nothing’s comes easy. But it pays off.