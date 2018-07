Prilllly Latuconsina Dibully Warganet, Maxime Bouttier Turun Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Artis cantik Prilly Latuconsina (21) belum lama ini mengalami kejadian tak mengenakkan.

Saat video liburannya di pulau Dewata tersebar di media sosial beberapa waktu yang lalu, ia dibully sejumlah warganet karena menganggap cara jalan bintang film-film Danur itu mirip perempuan hamil.

Kekasih Prilly, aktor Maxime Bouttier (25), pun turun tangan untuk menenangkan Prilly.

"Ya, 22 million followers itu udah susah di-handle. Aku sih cuma bisa dampingi dia, just say, 'Everything is okay, 80 persen dari isi komentar kamu itu baik-baik'," kata Maxime ketika dijumpai di Restoran Pulau Dua, Jakarta Selatan, Minggu (8/7/2018).

Maxime Bouttier mengatakan pula bahwa ia tak tahu persis kalimat para warganet itu, tetapi intinya mereka menuduh Prilly yang tidak-tidak. Prilly, yang biasanya bersikap biasa saja, menjadi sangat kesal.

"Dia kayak BT aja. Terus, aku kayak, 'Ya udah lah, it's okay, bla bla bla.' We talk about it, kami omongin beberapa menit, terus aku bikin statement itu," tuturnya.

Melihat Prilly begitu terganggu, Maxime menyayangkan para warganet yang setega itu terhadap Prilly. Padahal, Prilly sedang menjalani liburan ketika itu.

"Dia dua hari aja cuma bisa liburan, tapi kalian annoy her. Menyayangkan aja," ujar pemain film Serendipity ini.

Maxime Bouttier sadar bahwa mereka tak bisa melakukan apa-apa ketika para warganet yang bersembunyi di balik akun-akun palsu melakukan bullying terhadap dirinya dan Prilly Latuconsina.

Oleh karena itu, yang bisa ia lakukan adalah membuat Prilly tetap positif menanggapi hal tersebut.