Persani Parepare Bidik Tiga Emas di Porda Pinrang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Persatuan Senam Indonesia (Persani) Parepare membidik tiga emas di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan digelar di Kabupaten Pinrang, September mendatang.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Parepare, Parman Farid, Senin (9/7/2018) mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan, salah satunya diberangkatkan untuk melakukan uji coba.

"Persiapan yang serius ini membawa semangat positif, Persani mampu meraih target tiga emas di Porda. Selamat mengikuti try out, selamat bertanding, jaga nama baik Parepare, sukses selalu, salam olahraga," pesannya.

Baca: KONI Barru Target 12 Emas di Porda Sulsel

Baca: Gasma Enrekang Andalkan Pemain Porda di Babak Kualifikasi Liga 3 Zona Sulsel

Ketua Harian Persani Parepare, Makmur mengatakan, enam atlet ini mengikuti try out selama tiga hari, 6-8 Juli 2018. Pengurus dan pelatih Persani ikut mendampingi selama try out di Makassar.

"Ini dalam rangka mewujudkan target tiga emas bagi Persani di Porda. Ketua Umum Persani Hj Musdalifah Pawe juga mensupport penuh Persani demi meraih target itu," kata Makmur yang juga kepala SMPN 4 Model Parepare.(*)