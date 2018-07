Aturan LTV Direspon Baik BNI, Fokus Jualan ke Nasabah Berpenghasilan Tetap

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) sektor properti yang akan diterapkan Bank Indonesia, memungkinkan masyarakat yang ingin membeli rumah pertama tanpa perlu menyerahkan uang muka alias Down Payment (DP) 0 persen.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah Makassar, Edy Awaludin yang ditemui di sela perayaan HUT ke-72 perseroaan di kantornya Jl Sudirman Makassar, Minggu (8/7/2018) menyambut baik hal tersebut.

"Sesuai arahan pusat, ini kabar baik. Kami siap melakukannya. Namun tidak asal memberi KPR," katanya Edo sapaanya.

Edo menuturkan, uang muka 0% bukan hal baru. Perumahan subsidi kan DP-nya 1%.

"Yah tidak masalah. Namun, kami harus selektif dalam memberi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) tersebut," katanya.

Bagi nasabah BNI yang ingin mengambil KPR diutamakan bagi yang sudah berpenghasilan tetap. "Pembayarannya harus Payroll," katanya.

Penyaluran pembiyaan KPR di akhir 2017 berada di kisaran Rp 3,3 triliun. "Hingga Juni meningkat di angka Rp 3,47 triliun. Kita target akhir tahun di angka Rp 3,66 triliun atau naik sekitar Rp 200 miliaran," ujarnya.

KPR untuk rumah subsidi dan komersial kini hampir berimbang. "Namun saat ini kami genjot segmen komersial dengan plafon antara Rp 220 juta hingga Rp 1 miliar," ujarnya.

Beberapa pengembang segemen komersial telah kita ajak kerja sama seperti GMTD, Bukit Baruga, hingga Villa Mutiara. "Untuk kredit macet KPR kami masih aman di bawah 3 persen," kata Edo. (*)