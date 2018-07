Meriahkan HUT ke-72, BNI Wilayah Makassar Gelar Jalan Santai

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Wilayah Makassar memeringati Hari Jadi Bank Negara Indonesia yang ke 72 tahun dengan menyelenggarakan Family Gathering di pelataran parkir BNI Makassar sebagai puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT.

Dihadiri oleh Pemimpin BNI Wilayah Makassar, segenap unsur pimpinan, pegawai dan pensiunan BNI Kantor Wilayah, Cabang, Sentra Kredit dan Unit serta Anak Perusahaan se Kota Makassar. Turut hadir nasabah setia dan mitra bisnis BNI.

Dalam sambutannya Pemimpin BNI Wilayah Makassar, Edy Awaludin menuturkan, penyelenggaraan Family Gathering ini dilaksanakan serentak pada seluruh Wilayah dan Cabang BNI se-Indonesia.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Wilayah Makassar memperingati Hari Jadi Bank Negara Indonesia yang ke 72 tahun.

Kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur atas perjalanan Bank Negara Indonesia yang selama 72 tahun telah berkiprah di industri perbankan nasional.

Tujuh puluh dua tahun bukan-lah waktu yang singkat bagi perjalanan sebuah bank, yang sejak awal berdirinya yaitu pada tanggal 5 Juli 1946, telah mengemban misi besar untuk menjadi bank kebanggaan bagi rakyat Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta menjadi pelopor dari terciptanya berbagai produk dan layanan perbankan di Tanah Air.

Kinerja BNI selama beberapa tahun terakhir tercatat selalu mengungguli industri, didukung oleh jumlah basis nasabah, produk dan layanan BNI yang terus berkembang, serta sebaran outlet dan channel layanan yang semakin merata ke seluruh penjuru Tanah Air bahkan hingga ke luar negeri; menjadikan BNI sebagai salah satu bank terbaik pilihan utama nasabahnya.

Dan atas kinerja yang membanggakan tersebut, BNI juga kerap mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai lembaga terkemuka, termasuk di antaranya “Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index” dari Indonesia Institute for Corporate Governance dan SWA, hingga “Best State Owned Enterprise” dari Indonesia Institute for Corporate Directorship.

"Eksistensi BNI sebagai bank kebanggaan bangsa Indonesia juga dibuktikan dengan selalu dipertahankannya nama besar “Bank Negara Indonesia” sebagai identitas dan jati diri BNI, walaupun industri perbankan nasional sendiri telah beberapa kali mengalami fase perubahan, yaitu mulai dari era Penjajahan, era Kemerdekaan, era Bank Berdjoeang, era Pasca Krisis Moneter, hingga jaman Perbankan modern seperti saat ini," katanya. (*)