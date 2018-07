Kenang Pertemuan Pertama dengan Nadine, Dimas: Saya yang Minta Foto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jalinan asmara Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara terbilang tertutup. Kisah keduanya jarang diliput awak media.

Belakangan ini, tersebar foto keduanya yang diduga tengah melakukan prewedding.

Namun, siapa sangka, keduanya kini telah melangsungkan pernikahan.

Resepsi pernikahan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara berlangsung di Lombok, NTB, Sabtu (7/7/2018).

Dalam pernikahan ini, pengantin dan tetamu undangan kompak mengenakan pakaian serba putih.

Dihadiri keluarga besar dan kerabat terdekat, Nadine dan Dimas menggelar acara pernikahan di pinggir kolam renang.

Dilansir Kompas.com, pada acara yang digelar di pinggir kolam renang itu Dimas mengenang pertemuan pertamanya dengan sang istri.

"Pertama kali saya ketemu dengan Nadine, saya minta foto dengan dia," kata Dimas dalam fitur Insta Story akun Instagram rekan Nadine, @bimaaryo, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (8/7/2018).

Pengakuan Dimas itu kemudian disambut gelak tawa para tamu undangan yang hadir. Sedangkan dari video Insta Story akun Instagram @rasyenahikmayudi, Dimas menyebut Nadine sebagai perempuan tercantik di dunia.

"She's the most prettiest girl in this country," ujar Dimas. "Just this country?" celetuk pemandu acara. "The whole world," jawab Dimas meralat pernyataannya yang membuat Nadine tertawa.