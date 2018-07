Antoine Griezmann, Mesin Gol Bagi Prancis di Fase Gugur Turnamen

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi laga panas dipastikan maju ke babak empat besar Piala Dunia 2018.

Timnas Prancis mendapatkan kehormatan maju ke semi final setelah mengalahkan timnas Uruguay di perempat final.

Dalam laga yang digelar di Nizhny Novgorod, Jumat (6/7/2018), Les Bleus meraih kemenangan 2-0.

Gol-gol timnas Prancis dicetak oleh Raphael Varane (menit ke-40) dan Antoine Griezmann (61').

Kendati terbantu blunder kiper Uruguay, Fernando Muslera, yang gagal mengantisipasi tembakan Griezmann secara sempurna, gol kedua Prancis mengonfirmasi ganasnya penyerang Atletico Madrid itu di fase knock-out sebuah turnamen besar.

Seperti dikutip Bolasport.com dari Opta, Antoine Griezmann kini sudah mencetak 7 gol dalam 6 penampilan terakhirnya di fase knock-out Piala Eropa maupun Piala Dunia.

Di Piala Eropa 2016, Griezmann tampil 4 kali di fase gugur saat Prancis melaju sampai ke final.

Dia bikin 2 gol di babak 16 besar (vs Irlandia 2-1), 1 gol di perempat final (vs Islandia 5-2), dan 2 gol lagi di semifinal (vs Jerman 2-0).

Di Piala Dunia 2018, pemain berusia 27 tahun ini tampil di babak 16 besar dan perempat final.

Antoine Griezmann selalu mencetak 1 gol saat Prancis memukul Argentina 4-3 serta Uruguay 2-0.

Terpilih sebagai man of the match laga perempat final, naluri predator dan ketajaman Griezmann pastinya kembali dinanti Prancis di semifinal nanti.

"Kami telah melakukan hal yang hebat dengan menyingkirkan Argentina dan sekarang kami menaikkan lagi level performa tim ini," ujar pelatih Les Bleus, Didier Deschamps, seperti dikutip Bolasport.com dari Tuttomercatoweb. (*)