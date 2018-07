Terkait Pelonggaran LTV Sektor Properti, REI Sulsel: Bank Masih Mikir-mikir

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) sektor properti yang akan diterapkan Bank Indonesia, memungkinkan masyarakat yang ingin membeli rumah pertama tanpa perlu menyerahkan uang muka alias Down Payment (DP) 0 persen.

Meski diyakini akan memudahkan untuk membeli rumah pertama, namun masyarakat perlu mewaspadai dampak yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, M Sadiq yang dihubungi, Jumat (6/7/2018) menilai, walaupun sudah ada aturan BI tentang DP 0 persen beberapa bank pasti masih berfikir menjalankannya.

"Kenapa? ini menyangkut NPL (Non Performing Loannya) atau kredit macet yang masih tinggi di Sulsel," katanya.

Hal ini kian diperparah dengan efek Dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat.

"Rupiah menurun pasti ada efeknya, semua pasti berimbas, salah satunya kenaikan harga pokok produksi," katanya.

Sehingga, pengembang kata dia, butuh relaksasi agar bisnis dan kebutuhan masyarakat tetap jalan.

"Kita pun masih wait and see dulu. Jangan gegabah," katanya.(*)