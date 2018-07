Sepeda di Lotte Mart Bisa Bayar 6 Kali, Cek Promonya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Lotte Mart Mall Panakkukang Makassar rilis penawaran menarik yaitu Home Credit berlaku syarat dan ketentuan. Penawaran hingga 31 Juli 2018.

Melalui penawaran tersebut anda dapat memiliki produk kebutuhan rumah dengan cicilan hingga enam bulan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan dokumen lainya.

Pantauan Tribun, Jumat (6/7/2018) salah satu produk ditawarkan ialah sepeda berbagai model dari merek-merek ternama seperti Bicyclo, Genio Bike dan United Bike.

Untuk Bicyclo ada MTB 26 Steel M 1503 dari Rp 2.199.000 per unit menjadi Rp 1.500.000. Jika dicicil per bulannya hanya Rp 250 ribu selam enam bulan dan tersedia warna merah dan hitam.

Merek yang sama ada MTB 26 alloy M 1503 A dari 2.950.000 per unit menjadi Rp 1.950.000. Jika diangsur hanya Rp 325 ribu selama enam bulan. Tersedia warna merah+putuh+hutan, kuning+putih+hitam.

Lalu ada Bicyclo MTB 26 Alloy M 1410 A dari Rp 3.799.000 per unit menjadi Rp 2.400.000. Jika diangsur hanya Rp 400 ribu per bulan selama enam bulan, tersedia warna hitam+kuning, putuh+merah dan putih+kuning.

Sementara untuk Genio Bike ada MTB 26 Salzburg 03 dari Rp 1.699.000 per unit menjadi Rp 1.500.000. Jika diangsur hanya Rp 250 ribu per bulan selama enam bulan.

Merek yang sama ada Folding 20 Cuzco dari Rp 1.999.000 per unit menjadi Rp 1.650.000. Jika dicicil selama enam bulan hanya Rp 275 ribu.

Lalu untuk merek United Bike ada Kid Bike 16 aerolite (magnesium) dari Rp 1.499.000 per unit menjadi Rp 1.200.000. Jika dicicil selama enam bulan angsuran hanya Rp 200.

Merek yang sama ada BMX 20 (asorted) dari Rp 1.599.000 per unit menjadi Rp 1.500.000. Jika dicicil hanya Rp 250 per bulan selama enam bulan dan Folding 16 stylo dari Rp 1.999.000 per unit menjadi Rp 1.800.000.