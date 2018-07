Rekap KPU Selayar, NH-Aziz Unggul dengan Raihan 40.878 Suara

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Sulsel 2018 Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar di Halaman Kantor KPU, Jl Jend Ahmad Yani Benteng, Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis (5/7/2018).

Turut hadir Komisioner KPU Selayar Muh Darwis, M Karyadin, Andi Nastuti dan Masmulyadi, Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Syamsu Ridwan, serta Kajari Selayar Cumonde.

Dari rekapitulasi tersebut, pasangan nomor urut 1 NH-Aziz memperoleh 40.878 suara atau 58,21 persen, pasangan nomor urut 2 Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo memperoleh 3.221 suara atau 4,57 persen.

Pasangan nomor urut 3 Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) 21.344 suara atau 30,40 persen dan pasangan nomor urut 4 Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar memperoleh 4.216 suara atau 6 persen.

Jumlah suara sah 69.659, suara batal 564. Berikut hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Sulsel 2018 per kecamatan:

1. Kecamatan Benteng

- Paslon No 1: 4.453

- Paslon No 2: 637

- Paslon No 3: 4.500

- Paslon No 4: 713

- Suara Sah: 10.303

- Suara Batal: 78

2. Kecamatan Bontoharu

- Paslon No 1: 4.435

- Paslon No 2: 243

- Paslon No 3: 2.427

- Paslon No 4: 457

- Suara Sah: 7562

- Suara Batal: 78

3. Kecamatan Bontomanai :

- Paslon No 1: 4.295

- Paslon No 2: 471

- Paslon No 3: 2.486

- Paslon No 4: 674

- Suara Sah : 7926

- Suara Batal : 53

4. Kecamatan Bontomatene

- Paslon No 1: 4.656

- Paslon No 2: 746

- Paslon No 3: 2.108

- Paslon No 4: 444

- Suara Sah: 7954

- Suara Batal: 62