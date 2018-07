Edisi Terbatas Vespa Sprint Carbon Dirilis, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Piaggio Indonesia meluncurkan edisi terbatas Vespa Sprint Carbon.

Vespa Sprint Carbon diberikan penyegaran di berbagai tampilan dengan aura yang lebih tegas, sporty, dan unik.

President Director PT Piaggio Indonesia, Noto La Diega dalam rilisnya, Jumat (6/7/2018) menuturkan, Vespa Sprint Carbon lahir untuk nemenuhi keinginan para pecinta skuter Vespa yang berkarakter kuat dan berani mengekspresikan diri. Kini Vespa Sprint dirawarkan dengan varian warna yang lebih sporty dan mencolok.

"Dibalut dengan tampilan visual yang akan selalu menjadi pusat perhatian," katanya.

Dengan slogan "Not For Everyone" Vespa Sprint Carbon masih memiliki performa yang sama seperti Vespa Sprint pada umumnya.

"Mesin berkapasitas 154,8 cc yang menyemburkan tenaga 8,7 kW di 7.500 rpm dan torsi 12 Nm di 5.000 rpm. Teknologinya pun tidak berbeda dengan Vespa Sprint normal, seperti pengereman ABS, Immobilizer untuk keamanan, dan port USB," katanya.

Di tampilan depan, Vespa Sprint Carbon diberikan carbon pada dasi depan dengan stiker merah yang diberi nama Rosso Dragon.

Masih menggunakan pelek berukuran 12 inci yang dibalut warna hitam dengan kisi-kisi stiker berwarna merah, knalpot hitam, dan single seat yang juga diberikan kesan carbon dengan jahitan warna merah.

"Varian Sprint Carbon ini hanya tersedia 10% dari demand Vespa Sprint normal yang ada di Indonesia," ujar Noto La Diega.

Ditawakan hanya dalam satu warna, yaitu hitam, Vespa Sprint Carbon dibanderol dengan harga Rp 42.500.000 yang mengartikan hanya terdapat selisih Rp 500 ribu dibandingkan varian Vespa Sprint normal. "Harga OTR Jakarta," katanya

Bagaimana dengan Makassar?

Head Divisition Marketing dan Promosi Diana Grup, Heryanto menuturkan, Vespa teranyer ini baru launching di Jakarta, jadi mungkin beberapa hari baru ada info pemesanannya.

"Diana Group sebagai diler Vespa di Makassar menyambut baik hal tersebut. Soalnya, penjualan Vespa di Makassar sekitar 20 unit per bulan," katanya.