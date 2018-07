Balai Industri Perkebunan Temui Pelanggan di Makassar

Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menggelar Temu Pelanggan BBIHP 2018 di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Jl Abdurahman Basalamah No 28 Makassar, Kamis (5/7/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menggelar Temu Pelanggan BBIHP 2018di Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Jl Abdurahman Basalamah No 28 Makassar, Kamis (5/7/2018).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Bapak Drs Abd Rachman Supu, MM dan dihadiri oleh para undangan khususnya para pelanggan BBIHP yang terdiri dari perusahaan / industri baik kecil maupun menengah, instansi pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi, tenant binaan inkubator BBIHP dan para stake holder terkait.

Dari rilis yang diterima Tribun, acara Temu Pelanggan tahun 2018 kali ini, dengan tema Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Melalui Optimalisasi Pelayanan Jasa Teknis Yang Professional, Transparan dan Akuntabel dengan tujuan agar pelayanan jasa teknis yang diberikan kepada pelanggan BBIHP sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pelanggan.

Melalui kegiatan ini, BBIHP memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk memberikan masukan dan sarannya demi terciptanya pelayanan yang lebih optimal.

Selain mendengar aspirasi sekaligus harapan para pelanggan, BBIHP sekaligus mensosialisikan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana diamanatkan dalam Permenperin No. 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian khususnya penerapan Zona Integritas di BBIHP sudah implementasikan sejak beberapa tahun lalu, dan akan dinilai oleh tim terkait dari pusat di tahun 2018 ini untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Koruspi (WBK).

Dalam penerapan Zona Integritas, seluruh jajaran di BBIHP mulai dari pimpinan hingga staf telah membuat komitmen dalam sebuah Pakta Integritas. Dimana seluruh pegawai telah menyatakan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mendukukng pelaksanaan Zona Integritas di BBIHP, di setiap ruangan pelayanan publik BBIHP juga telah dipasang slogan-slogan, sticker, pin, dan banner-banner anti korupsi, kolus, nepotisme dan gratifikasi.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB No. 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Permenperin No. 34 tahun 2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik serta Road Map Reformasi Birokrasi Kemenperin Tahun 2015 – 2019, BBIHP terus melakukan upaya peningkatan pelayanan disegala bidang. Salah satunya adalah mengembangkan system layanan berbasis internet dan HP android. Dimana dalam layanan berbasis elektronik ini, pelanggan secara INTERAKTIF dan REAL TIME dapat mengakses layanan ini. .

Untuk meningkatkan kinerja pegawai secara internal, BBIHP juga telah melakukan inovasi melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu dimana tata kelala sumber daya kantor, pengukuran kinerja SDM sekaligus disiplin pegawai dilakukan dalam sebuah aplikasi dengan efektif dan akuntabel berbasis elektronik yang terintegrasi.

Kepala BBIHP Abd. Rachman Supu, berkomitmen bahwa BBIHP terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui evaluasi keluhan pelanggan demi kebaikan, kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Berbagai masukan, saran, juga kritik sangat kami butuhkan dari para pelanggan sebagai upaya perbaikan kualitas kinerja dan pelayanan kami kepada pelanggan. Sehingga, harapan peningkatan pelayanan ini dapat berkonstribusi terhadapat meningkatnya daya saing industri secara nasional. Oleh karena itu, kami menggelar kegiatan temu pelanggan seperti ini. (*)