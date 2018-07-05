Pilgub Sulsel 2018
VIDEO: Begini Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilgub Sulsel di Wajo
Dari hasil rekapitulasi, Paslon Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meraih suara terbanyak dengam presentase 52,36 persen.
Laporan Wartawan TribunWajo.com, St Hamdana Rahman
TRIBUNWAJO.COM, TEMPE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pilgub-Wagub Sulawesi Selatan, Kamis (5/7/2018).
Rapat tersebut digelar di Hotel Sermani, Jl. Bau Baharuddin, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulsel.
Dari hasil rekapitulasi, Paslon Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meraih suara terbanyak dengam presentase 52,36 persen.
Menyusul Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar 27,04 persen, lalu Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar 10,54 persen, dan terakhir Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo 10,06 persen.
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Pilgub Sulsel 2018
Penulis: St Hamdana Rahman
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur