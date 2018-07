Masih Ingat Kasus Penculikan Bayi Raihanun? Empat Pelakunya Kini Jalani Sidang

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Empat terdakwa pelaku penculikan balita berusia 1,5 tahun di Jl Pendidikan Raya Komplek IKIP, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (05/07/2018), siang.

Keempat terdakwa tersebut Yusfikar Majid alias Yus (staf DPRD Kabupaten Barru) (34 tahun), Andi Rezha Septian Abbas alias Risal (28 tahun), Anwar alias Abang dan Yuliasri alias Ayu (30 tahun) .

Para terdakwa duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi tahanan . Ia duduk di samping pengacara. Dua pengacara mendampingi mereka selama proses persidangan berlangsung.

Dalam persidangan, para terdakwa nampak santai saat mendengarkan keterangan saksi Mery Pasande yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar.

Raihanun Malika (1,6) saat digendong ayahnya, Umar Said (32) saat ditemui tribun timur di rumahanya, di Jl Raya Pendidikan Kota Makassar, Sulsel, Rabu (10/1/2018). (TRIBUN TIMUR/DARUL AMRI)

Mery merupakan saksi yang pertama kali melihat balita Raihanun Malika Ramahdani Umar dibuang oleh para pelaku di pinggir jalan. Raihanum merupakan anak dari pasangan ibu Fatma Mangerang dan ayah Umar Said Oe Sahid.

Di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin langsung Rusdianto dan dua hakim anggota lainya mengaku melihat korban ketika hendak pulang dari sebuah toko.

Balita itu didapat di pinggir jalan sekitar daerah Telkomas, Kecamatan Biringkanaya seorang diri. "Saya lihat di pinggir jalan," kata Mery.

Ternyata Bayi Raihanun Maikiki Tiga Kali Nyaris Diculik Pamannya (DARUL AMRI)

Kata Mery sebelum dibawa ke kantor polisi, ibu ini mengaku sempat membawa balita itu ke rumahnya tidak jauh dari lokasi Hanum ditemukan.

"Awalnya saya tidak tau kalau ini korban penculikan. Saya baru tau ketika ada tentangga saya menyampaikan bahwa itu bayi yang diculik," sebutnya.

Di hadapan Hakim dan Jaksa, saksi mengaku tidak mengenal para pelaku penculikan. Ia baru tahu setelah melihat tayangan TV dan media sosial.

Sekedar diketahui terdakwa Yusfikar Majid merupakan sebagai otak penculikan Balita, Raihanun Mailika Umar (1,5) di Komplek UNM, Kecamatan Rappocini, Makassar.

Yusfikar yang juga seorang PNS di Barru ditangkap polisi bersama tiga rekannya usai menculik Balita di rumah korban di Komplek UNM, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulsel pada Selasa (9/1/2018) pagi.

Ia ditangkap kurang dari 24 jam oleh Tim Khusus (Timsus) Polda Sulsel pada Selasa (9/1/2018) malam. Atas perbuatan terdakwa, mereka diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.