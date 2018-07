Manajemen Tribun Timur Silaturahmi ke Kantor Garuda, Ini yang Dibahas

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Tribun Timur bertandang ke kantor PT Garuda Indonesia Branch Office Makassar, Jl Slamet Riyadi, Rabu (4/7/2018).

Rombongan disambut Vice President Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Region I Wayan Supatrayasa, Senior Manager Corp Sales, Marketing and Business Dev For Domestic Region 1 Vonny Franciska Pinontoan dan Sales and Service Manager Ade Nurman.

Dalam kunjungan ini, dipaparkan perkembangan yang dialami Tribun Timur selama beberapa bulan terakhir.

Termasuk peningkatan jumlah visitor ke portal Tribun Timur.

Sebaliknya, I Wayan juga memaparkan pertumbuhan layanan online Garuda yang mengalami tren dan peningkatan signifikan.

"Karena kebutuhan, layanan online semakin mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini kita harapkan dibarengi dengan layanan offline. Masih banyak pelanggan yang membeli tiket di kantor penjualan," jelasnya.(*)