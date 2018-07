Mahasiswa Unhas Latih MajelisTaklim Az-Zahra tentang Terapi Tepat untuk ISPA

Wa Ode Umi Kalsum

Ketua Tim PKM-M Unhas

Melaporkan dari Kota Makassar

Sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam tim PKM-M Unhas membuat program Trio Dispa, singkatan dari Three Colour Detection and Early Intervention ISPA with Table Top Method.

Trio Dispa dilaksanakan dengan menggunakan metode modifikasi Table Top dengan menggunakan tiga warna yang berbeda (merah, kuning, hijau) sebagai petunjuk penatalaksanaan penyakit ISPA.

Warna merah merupakan simbol penyakit ISPA dalam rentang berat. Warna kuning simbol ISPA dalam rentang sedang. Sedangkan warna hijau untuk ISPA ringan.

Dalam pelaksanaanya program ini diawali dengan penyuluhan konsep ISPA terlebih dahulu kemudian di akhiri dengan pelatihan keterampilan menggunakan metode Table Top dalam mengenali gejala dan terapi yang tepat untuk jenis ISPA yang berbeda.

Tim ini terdiri atas Monalisa, Sakina, Nurfadilah Utami (mahasiswa Fakultas Keperawatan Unhas) dan Irmayani Said (mahasiswa Fakultas Farmasi).

Saya sebagai ketua tim. Dibimbing Wa Ode NurIsnah SKep Ns MKes (dosen Fakultas Keperawatan).

Program ini bertujuan memberdayakan ibu rumah tangga dalam upaya mengenali dan mendeteksi dini penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Program ini merupakan judul dalam proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang telah lolos didanai Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Tahun 2017.

Pada program ini, tim ini melatih sebanyak 25 ibu rumah tangga yang merupakan anggota MajelisTaklim Az-Zahra.