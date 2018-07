12 Pimpinan Kampus Kristen Indonesia Hadiri Workshop di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sebanyak 12 pimpinan Perguruan Tinggi (PT) Kristen Indonesia yang tergabung dalam Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (BK-PTKI) mengikuti workshop leadership Management Planning for Development Sustainibility (MPDS).

Kegiatan itu digelat di hotel Best Western Jl Bontolempangan Makassar, Selasa-Rabu (3-4/7/2018).

Selain pimpinan 12 PTKI, juga turut hadir delapan pimpinan PTK Timor Leste.

Pertemuan tersebut, kata Pengurus BK-PTKI Henri Veriadi Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Bali, sebagai wadah PTK untuk berbagi bagaimana cara mengembangkan universitas.

"Ini sebagai media sharing bagaimana universitas bisa berkembang dengan memegang visi misi yang jelas dan lebih adaptif terhadap perubahan saat ini,"kata Henri Veriadi, Rabu (4/7/2018).

Workahop MPDS tahun keempat ini menghadirkan narasumber Pungki Purnadi yang berbicara tentang Globalization and Social Transformation.

Juga ada materi Underatanding the Importence of University Values and Cultures oleh Pungki Purnadi.

Sementara Rm Dr Paulus Wiryono Priyotamtomo membawakan materi tentang Christian Values Formation in the Perpective of Whole Person Education.

Pengurus BP-PTKI juga berharap perguruan tinggi yang hadir bisa saling memberi masukan dan menguatkan satu sama lain.

Khususnya PTKI yang masih butuh perhatian atau tergolong kecil agar dibantu oleh PTKI yang sudah besar dan berkembang pesat.

Hal pemting lain yang juga ditekankan dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana PTKI bersinergi untuk menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik terutama kualitas pendidikan PTKI itu sendiri.

Dan Kamis (5/7/2018) besok akan digelar kongres BP-PTKI di lokasi yang sama. Koordinator Kopertis wilayah IX Prof Jasruddin dan Walikota Makassar Ramadhan Pomanto dijadwalkan menghadiri kongres sehari tersebut.

Sejumlah narasumber juga akan hadir pada kongres.

Seperti Prof Dr Agus Sartono selaku dari Departemen Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan berbicara tentang PTKI dalam menjawab tantangan pendidikan tinggi.(*)