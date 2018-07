Usai Jogging Bersama, Pimpinan Pelindo IV Laporan Progres MNP ke Menteri BUMN

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, Rini Soemarno inap di Makassar sebelum menemani Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Senin (2/7/2018).

Pagi hari sekitar pukul 05.00 Wita, Rini didampingi Dirut Pelindo IV, Dirut BNI, Pimpinan BNI Cabang Makassar, staf dan karyawan Kementerian BUMN jogging di sepanjang Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Turut hadir, Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo IV, Farid Padang.

Saat dihubungi, Senin (2/7/2018), Farid membenarkan hal tersebut. "Iya Ibu Rini datang dalam rangka kunjungan ke Sidrap, dan kami melaporkan progres pekerjaan stategis di wilayah timur Indonesia yang menjadi perhatian menteri dan Presiden Jokowi.

"Saat bertemu Bu Rini, kami melaporkan progres MNP. Per 28 Juni sudah 71.2 persen, masih on the track," kata Farid. (*)