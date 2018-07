Pertamina Sudah 6 Kali Naikkan Harga BBM Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina Tbk (persero) terhitung enam kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2018 ini.

Teranyar, dini hari kemarin, Minggu (1/7/2018) lewat laman Pertamina, dua jenis BBM, Pertamax dan dan Dexlite naik hingga Rp 950 di wilayah Sulawesi Selatan.

Harga Pertamax di Sulsel per 1 Juli 2018 menjadi Rp 9.700, naik Rp 600 dari Rp 9.100 per liter. Begitu juga harga Dexlite menjadi Rp 9.200 per liter, naik Rp 950 dari Rp 8.250 per liter.

Uniknya, tidak semua jenis Bahan Bakar Khusus naik, harga Pertamax Turbo justru turun menjadi Rp 10.900 per liter dari sebelumnya Rp 11.300 per liter.

Pertamina Dex juga turun dari Rp 11.550 per liter menjadi Rp 10.750 per liter. Di sisi lain, harga Solar non subsidi dan Pertalite tidak berubah. Masing-masing tersebut Rp 8.100 per liter dan Rp 8.000 per liter.

Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, M Roby Hervindo membenarkan hal tersebut.

Karena bahan baku BBM adalah minyak mentah, tentunya ketika harga minyak dunia naik akan diikuti dengan kenaikan harga BBM. Per Jumat (29/6) harga minyak mentah di angka USD 74,15 per barel.

"Pertamax naik Rp 600, Dexlite naik Rp 950, Pertamax Turbo turun Rp 400, dan Pertamina Dex turun Rp 800," kata Roby sapaanya.

Lalu kenapa tidak semua jenis BBM rata naik?

"Ada yang naik, tetap, dan ada turun. Itu bagian dari strategi pemasaran Pertamina. Bila kita ungkap tentunya akan diikuti kompetitor," ujarnya.

Kenaikan harga bahan bakar jenis umum ini malah sudah didahului perusahaan migas lain di Indonesia.

"Pertamina yang paling belakangan menaikkan," kata lelaki berkacamata itu. (*)