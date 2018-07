Heartech Buat Suzuki Ertiga Terbaru Makin Lincah

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga di Atrium Trans Studio Mall (TSM).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu perubahan paling signifikan pada Suzuki Ertiga terbaru adalah platform sasisnya.

Suzuki menggunakan platform sasis yang dinamakan Heartect untuk mobil generasi terbaru mereka, salah satunya Ertiga 2018.

Direktur Pemasaran PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra mengklaim Sasis Heartect lebih rigid dan ringan dibandingkan platform Suzuki Ertiga yang terdahulu.

"Saat meliuk-liuk, mobil ini terasa lebih mudah dengan gejala limbung dan understeer yang minim," katanya via rilis Senin (2/7/2018).

Platform sasis Heartech membuat Ertiga terbaru semakin lincah.

Agar lebih sempurna, sisi eksterior All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik. Sisi interior bergaya premium yang semakin memperkuat citra elegan All New Ertiga.

"Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 milimeter (mm), lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kilogram (kg)," katanya.

Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani.

"Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish," ujarnya.

Selain itu, eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis.

"Kemewahan pada eksterior All New Ertiga terletak di desain Headlamp dan Rear Lamp baru yang lebih terang dengan penyinaran luas dan fokus namun tidak menyilaukan sehingga menjaga keselamatan penumpang," kata Donny. (aly)