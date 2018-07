4 Menteri Nginap di Suite Hotel The Rinra Makassar

Hotel The Rinra Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden RI Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Senin (2/7/2018).

Saat meresmikan PLTB yang terletak di kecamatan Watang Pulu tersebut, Jokowi didampingi sejumlah menteri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Timur, Jokowi dari bandara Sultan Hasanuddin akan menggunakan helikopter menuju Sidrap dan tidak menginap di Makassar.

Sementara itu, menteri yang lainnya menginap di hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga No 2, Makassar. Marcomm Manager The Rinra Makassar, Abd Azis Munawir membenarkan hal tersebut.

"Benar. Para menteri menginap di hotel The Rinra. Yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki, Menteri BUMN Rini M Soemarsono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan," jelas Azis kepada Tribun Timur melalui pesan Whatssapp.

Ada 10 kamar tipe suite yang direservasi untuk para menteri beserta pejabat teras PT PLN. Sejumlah pejabat teras PT PLN yang mendampingi Presiden Jokowi juga menginap di hotel The Rinra.

Mereka diantaranya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, Direktur Bisnis Regional Jasa Djoko Rahadjo, Director of Corporate Planning Muhammad Ali.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga pernah menginap di hotel bintang lima ini. Demikian pula dengan presiden Joko Widodo yang tercatat pernah menjadi tamu spesial di hotel jaringan Phinisi Hospitality tersebut.

"Tentunya manajemen The Rinra sangat antusias dan bangga karena telah dipilih dan dipercaya untuk menjamu para tamu negara tersebut. Hal ini akan semakin mengangkat citra positif dan akan makin menguatkan posisi The Rinra sebagai hotel dengan klasifikasi bintang 5," jelas Azis. (*)