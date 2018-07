Naik, Harga Pertamax Kini Rp 9.700

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Khusus (BBK), Minggu (1/6/2018).

Berdasarkan informasi dari laman Pertamina Minggu, (1/7/2018), harga Pertamax di Sulawesi Selatan per 1 Juli 2018 menjadi Rp 9.700, naik Rp 600 dari Rp 9.100.

Harga Dexlite juga naik menjadi Rp 9.200 per liter, naik Rp 950 dari Rp 8.250 per liter.

Sementara harga Pertamax Turbo justru turun menjadi Rp 10.900 per liter pada 1 Juli 2018, dari sebelumnya Rp 11.300 per liter.

Pertamina Dex juga turun dari Rp 11.550 per liter menjadi Rp 10.750 per liter.

Di sisi lain, harga Solar non subsidi dan Pertalite tidak berubah. Masing-masing harga tersebut Rp 8.100 per liter dan Rp 8.000 per liter.(aly)