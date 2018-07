Bakal Dampingi Presiden Jokowi Resmikan PLTB Sidrap, Sejumlah Menteri Nginap di Hotel The Rinra

MUH ABDIWAN/TRIBUN TIMUR

Foto suasana kamar The Royal Phinisi Suite yang ada di lantai 17 The Rinra Hotel saat diabadikan Kamis (28/12). pada momen pergantian tahun, The Royal Phinisi Suite ditawarkan dengan harga 35 juta per malam dengan luas 200 m2, dan teras seluas 100 m2 serta fasilitas view kembang api pantai losari, Gala Dinner untuk 6 orang pada tanggal 31 Desember 2017, gratis akses ke kolam renang infinity pool untuk 6 orang dewasa dan 6 anak-anak, gratis sarapan untuk 6 orang, dan fasilitas late check out hingga pukul 15.00.