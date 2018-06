Test Drive Toyota C-HR di TSM Dapat Diskon 30% di Auto Glaze

Fun to Drive All New C-HR, Kalla Toyoya menghadirkan unitnya di lantai 3 depan XXI Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar. Selain itu, juga digelar test drive mulai selama tiga hari mulai 29 Juni – 1 Juli di Parkiran Lobby Barat TSM.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk memenuhi keingintahuan masyarakat mengenai sensasi berkendara Fun to Drive All New C-HR, Kalla Toyoya menghadirkan unitnya di lantai 3 depan XXI Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Selain itu, juga digelar test drive mulai selama tiga hari mulai 29 Juni – 1 Juli di Parkiran Lobby Barat TSM.

Marketing Manager Kalla Toyota Aswan Amiruddin dihubungi Sabtu (30/6/2018) menuturkan, pada gelaran ini, pelanggan diharapkan dapat melihat lebih dekat kemewahan desain futuristik dari All New C-HR yang mengusung konsep Toyota New Global Architecture (TNGA) yang membuat All New C-HR lebih nyaman dan aman buat dikendarai.

Bagi masyarakat yang melakukan test drive silahkan melakukan registrasi ke Coffee Bean di dekat Pintu Lobby Barat, TSM.

"Silakan registrasi ada free beverages untuk setiap yang mendaftar dan diskon 30 persen di Auto Glaze," kata Aswan. (*)