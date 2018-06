Ratusan Imigran Unjuk Rasa di Rudenim Bolangi Gowa, Ini Tuntutannya

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Ratusan keluarga imigran yang ditahan di Rumah Deteksi Imigran (Rudenim) di Bolangi Pattalasang Gowa berunjuk rasa didepan kantor, Sabtu (30/6/2018).

Mereka menuntut agar teman dan keluarganya dikeluarkan dari rumah tahanan imigran.

Aksi mereka itu juga didasarkan banyaknya imigran yang ditahan dalam kondisi sakit dan tidak mendapatkan perawatan yang baik.

Selain rekan dan keluarga, para imigran yang berada didalam pun juga berunjuk rasa.

Mereka menuliskan beberapa tuntutan dikertas dan memperlihatkan ke luar pembatas.

Sambir meneriakkan "We Are Human" dan "We Want Freedom".

Ada dari beberapa imigran bahkan menjahit mulut mereka dengan benang.

Dari info narasumber di lokasi, saat ini aparat polisi terlihat berjaga didepan Rudenim.

Aksi ini bukan kali pertama mereka lakukan. Februari 2016 lalu mereka juga melakukan demo. Dengan tidur diluar kamar mereka.

Mereka hanya ingin dikeluarkan karena sudah empat tahun ditahan. (*_