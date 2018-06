FOTO: RS Siloam Gelar Pelatihan Penanganan Kasus Gawat Darurat

sanovra/tribuntimur.com

Suasana seminar kesehatan "Simposium Update manajement Of Emergency Cases" yang berlangsung di Function Room lt 9 Rs Siloam Hospitals, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar,Sabtu (30/6). Seminar ini di ikuti 130 dokter sebagai peserta dimana menghadirkan pembicara yakni, dr Vicky Nanu Rewa dengan materi Cardiac Emergency. dr Tom C Adriani dengan materi Vascular Emergency. Dr dr Elizabeth C dengan materi Obstetrical Emergency dan Dr Lilian T Limoa dengan materi Neurological Emergency. Simposium ini digelar dengan tujuan untuk memberikan eduksi kepada para peserta yang hadir terkait kasus gawat darurat di rumah sakit atau puskesmas. Selain itu juga sebagai upaya kepedulian para tenaga medik untuk mengetahui lebih dalam tentang materi bahasan.