Yuk Ikutan Test Drive All New CHR di TSM Makassar

Tenaga pemasaran berpose di dekat mobil Toyota All New C-HR di Ball Room Sandeq Grand Clarion Hotel, Makassar, Selasa (26/6/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dengan semangat “Semua Lebih Mudah” Kalla Toyota tidak henti-hentinya memberikan kejutan ke pelanggan setianya, setelah sebelumnya sukses melaksanakan peluncuran All New CHR dengan tajuk Againts Streotype di Clarion Hotel, Selasa (26/6) kemarin.

All New CH-R berhasil memukau undangan, dengan perpaduan dari Coupe dengan karakter yang sleek dan lincah seperti yang terlihat pada bagian atas kendaraan, dan karakter mobil SUV yang tangguh pada desain bagian bawahnya. Didukung engine1.8L 2ZR-FBE dengan teknologi Dual VVT-I, All New C-HR menawarkan sensasi berkendara yang berbeda. All New C-HR dilengkapi dengan transmisi 7 speed CVT dengan sequential shiftmatic yang membuat semakin nyaman saat dikendarai.

All New CHR hadir dengan 5 varian warna. Untuk Single Toneterdiri dari 3 warna elegan, yaitu Black Attitude, White Pearl, dan Metal Stream. Sedangkan untuk Two Tone, mengkombinasikan Youthful Metallic Color pada bagian Body dan Sporty pada bagian Roof,terdiri dari 2 warna, yaitu Red Mica Metallic + Black Roof danBlue Metallic + Black Roof.

Pada fitur keselamatan (safety), All New C-HR dilengkapi dengan 7 SRS Airbags (D+P+S+CSA+D-Knee), Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Brake-force Distribution (EBD), Braking Assist (BA), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Assist Control(HAC), Traction Control, Auto-Brake-Hold, Impact Absorbing Structure, Blind Spot Monitor, dan Rear Cross Traffic Alert.

“Untuk memenuhi keingintahuan masyarakat mengenai sensasi berkendara Fun to Drive dari All New CHR, kami akan hadirkan unitnya mulai 29 Juni – 1 Juli di Parkiran Lobby Barat Trans Studio Mall, Makassar, Hariyadi Kaimuddin, CEO Kalla Toyota dalam rilisnya Jumat (29/6/2018).

Pada gelaran ini, pelanggan diharapkan dapat melihat lebih dekat kemewahan desain futuristik dari All New CHR yang mengusung konsep TNGA (Toyota New Global Architecture) yang membuat All New CHR lebih nyaman dan aman buat dikendarai.

“Pelanggan yang ingin Test Drive, silahkan registrasi ke Coffee Bean di dekat Pintu Lobby Barat, Trans Studio Mall, Free Beverages untuk setiap yang mendaftar," tambah Aswan, Marketing Manager Kalla Toyota katanya. (*)