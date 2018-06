Promo JSM Alfamidi, Aneka Buah Turun Harga

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Alfamidi kembali merilis promo JSM dengan berbagai penawaran menarik, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 1 Juli 2018.

Dalam promo tersebut, Anggur Red Globe turun dari Rp 7.990 per 100 gram menjadi Rp 6.940. RRT Apple Fuji dari Rp 3.690 per 100 gram menjadi Rp 2.990.

Pear Ya Lie dari Rp 1.740 per 100 gram menjadi Rp 1.490. Senia minyak goreng pouch 2L hanya Rp 24.900. Indofood Kecap Manis Refill 520 ml hanya Rp 13 ribu.

Selanjutnya ada Sariwangi Teh Celup Asli 50's hanya Rp 8.500. Mintz Zing Bag 100 gram hanya Rp 3.900. Hydro Coco Original 500 ml hanya Rp 8.500. Anlene Actifit Box 250 gram All Variant hanya Rp 24.500.

Begitu juga dengan Anlene Gold Box 250 gram All Variant hanya Rp 32.900. Vidoran Xmart 1+ Box 725/750 gram hanya Rp 41.500. Vidoran Xmart 3+ Box 725/750g hanya Rp 38.900.

Lalu Mamy Poko Pants Standar M20+2 hanya Rp 32.000. Nice Facial Tissues Soft Pack 250's hanya Rp 10.500. Lifebuoy Body Wash Total Protect, Mild Care Refill 450 ml hanya Rp 16.900.

Close Up Pasta Gigi Fresh Max Green 160 gram hanya Rp 11.500. My Baby Minyak Telon Plus 90 ml hanya Rp 19.900 dan My Baby Minyak Telon Plus 150 ml hanya Rp 31.900.

Ada pula penawaran beli dua gratis satu untuk Luwak White Koffie Caramel, Mocca, Vanilla 5x20 gram. Beli dua Fruit Tea Pet 500 ml gratis 1pc Fruit Tea Pet 350 ml. Beli dua Ultra Sari Kacang Hijau 250 ml hanya Rp 7.300.(*)