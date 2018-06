Minuman Sehat Turun Harga di Lotte Mart, Cek Promonya

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Lotte Mart kembali rilis promo turun harga dan promo menarik lainnya untuk aneka produk berlaku syarat dan ketentuan.

Promo hingga 11 Juli 2018.

Data dihimpun Tribun, Jumat (29/6/18), aneka minuman sehat untuk keluarga lagi turun harga seperti Vidoran XMart 1+, 3+, 5+ all variant 375 gram harga per kotak mulai Rp 20.800 dari Rp 24.500.

Begitu juga dengan Curcuma Plus Milk all variant 750 gram dari Rp 98 ribu per kotak menjadi Rp 63.700. Pediasure Complete all variant 850 gram dari Rp 282 ribu per kaleng menjadi Rp 273.500.

Bebelac 3 all variant 1800 gram dari Rp 227.700 per kotak menjadi Rp 230.900. Bebelac 4 all variant 1800 gram dari Rp 227.700 per kotak menjadi Rp 214 ribu.

Nutrilon Royal 3 1800 gram all variant dari Rp 375 ribu per kotak menjadi Rp 352.500. Anlene Gold all variant 650 gram dari Rp 100.600 per kotak menjadi Rp 90 ribu.

Selanjutnya ada Indomilk susu bubuk full cream 800 gram dari Rp 78.200 per kotak menjadi Rp 70.300. Ensure Fos all variant 1000 gram Dari Rp 313.500 per kotak menjadi Rp 282.

Sementara untuk Slim N Fit powder milk all variant 6x54 gram hanya Rp 86 ribu per kotak dan jika beli dua kotak hanya Rp 149 ribu. SGM Explore 1+, 3+, 5+ 900 gram harga per kotak mulai Rp 68.400.

Lalu ada promo beli dua gratis satu untuk produk seperti Vidoran UHT 115 ml dan 180 ml harga mulai Rp 2.800 per kotak dan Zee UHT 200 ml per kotanya hanya Rp 5.700.