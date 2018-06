Kalla Toyota Gelar Test Drive All New C-HR

muh abdiwan/tribun-timur.com

Kalla Toyota menggelar test drive sekaligus display mobil terbaru All New C-HR di Trans Studio Mall (TSM), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Jumat (29/6/2018). Pada gelaran yang berlangsung hingga 1 juni ini, pelanggan diharapkan dapat melihat lebih dekat kemewahan desain futuristik dari All New C-HR yang mengusung konsep Toyota New Global Architecture (TNGA) yang membuat All New C-HR lebih nyaman dan aman buat dikendarai.