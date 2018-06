All New CHR Tampil Sporty dan Exclusive, Ini Fitur Lengkapnya

PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali meluncurkan dan memasarkan produk terbarunya All New C-HR

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Dengan semangat Let’s Go Beyond PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali meluncurkan dan memasarkan produk terbarunya All New C-HR, Hadir dengan memadukan konsep Coupe dan SUV menjadikan produk terbaru ini tampil dalam desain dan karakter yang jauh berbeda, melintasi stereotype produk yang saat ini ada.

Setelah sebelumnya hadir dalam gelaran Lebaran Sale di pertengahan bulan Juni 2018, secara detail kembali diperkenalkan dalam peluncuran All New CHR dengan tajuk Againts Streotype.

Arahan desain menghasilkan penampilan dan gaya futuristik serta lebih emosional.

Mobil yang konsepnya secara global pertama kali diperkenalkan pada pameran otomotif Paris Motor Show 2014, menghadirkan semangat kegembiraan masyarakat.

Indonesia pun pernah didatangi C-HR sebelumnya pada GIIAS 2016 dengan bentuk konsep dan setahun setelahnya tampil dengan bentuk produksi yang memikat

Desain body yang tegas membuat mobil ini tampak tampil lebih stylish dan mewah seperti motif berlian. Bodynya menampilkan aura yang kokoh dan lincah.

“Kami sampaikan apresiasi kami terhadap respon positif yang kami terima saat kendaraan ini kami tampilkan di GIIAS. Dan kini kami bangga bisa menghadirkan All New C-HR untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap mobil dengan desain yang lebih stylish dan modern dengan karakter yang jauh berbeda dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada,” kata Product General Manager CBU & Commercial, Bansar Maduma.

All New C-HR adalah perpaduan dari Coupe dengan karakter yang sleek dan lincah seperti yang terlihat pada bagian atas kendaraan, dan karakter mobil SUV yang tangguh pada desain bagian bawahnya.

Didukung engine 1.8L 2ZR-FBE dengan teknologi Dual VVT-i yang mampu mencapai power maksimum 141 ps/6400 rpm dan torsi 17,4 kgm/4000 rpm, All New C-HR menawarkan sensasi berkendara yang berbeda. All New C-HR dilengkapi dengan transmisi 7 speed CVT dengan sequential shiftmatic yang membuat semakin nyaman saat dikendarai.