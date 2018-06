Toyota Perkenalkan All New C-HR di Hotel Clarion Makassar

Kalla Toyota dan PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya perkenalkan All New C-HR kepada masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) di Sandeq Ballroom Grand Clarion Hotel Makassar, Selasa (26/6/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

All New C-HR hadir dengan memadukan konsep Coupe dan SUV yang menjadikan produk terbaru ini tampil dalam desain dan karakter yang jauh berbeda, melintasi stereotype produk saat ini.

Desain body yang tegas membuat produk terbaru Toyota ini tampak tampil lebih stylish dan mewah seperti motif berlian dengan body yang menampilkan aura kokoh dan lincah.

Product General Manager CBU & Commercial TAM, Bansar Maduma mengatakan All New C-HR adalah perpaduan dari Coupe dengan karakter yang sleek dan lincah terlihat pada bagian atas kendaraan.

All New C-HR ini didukung engine 1.8L 2ZR-FBE dengan teknologi Dual VVT-i yang mampu mencapai power maksimum 141 ps/6400 rpm dan torsi 17,4 kgm/4000 rpm sehingga produk ini diklaim menawarkan sensasi berkendara yang berbeda.

"Mobil ini dilengkapi dengan transmisi 7 speed CVT dengan sequential shiftmatic yang membuat semakin nyaman saat dikendarai," ungkap Bansar Maduma di hadapan puluhan awak media.