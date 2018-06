Quick Count Versi Vooters Institute Unggulkan FATMA

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE -

Hasil quick count atau hitung cepat Pilkada Sidrap sudah selesai.

Dari Vooters Institute, salah satu lembaga riset dan survei menyebutkan bahwa pasangan Fatmawati Rusdi-Abdul Majid (FATMA) unggul tipis atas pasangan rivalnya Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DOAMU).

Vooters Institute menempatkan FATMA dengan angka 55,91 persen dan DOAMU 44,09 persen.

Baca: Dollah Mando Unggul di TPS Tempat Fatmawati Rusdi Nyoblos

Baca: Paslon Sumangana Menang di Rutan Kelas IIB Bantaeng

Direktur Vooters Institute, Usman Faqih mengatakan bahwa dari data yang masuk itu 90 persen.

“Dengan margin of error plus minus 2 persen,” ujar Usman Faqih via rilis ke TribunSidrap.com.

Sampai saat ini, Pilkada Sidrap di tingkat TPS masih terus melakukan perhitungan suara.

Quick count versi Vooters Institute ini dilakukan sejak pukul 13.30 Wita hingga pukul 15.00 Wita. Dengan persentase suara masuk mencapai 90 persen.(*)