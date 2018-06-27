Pilgub Sulsel 2018
KPU Sulsel Mulai Rilis Form C1 Pilgub Sulsel 2018, Ini Hasil Sementara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merilis form C1 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Quick count Pilgub Sulsel yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru 26,33 persen. Hasil hitung cepat sementara, pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) mendapatkan 30,29 persen suara.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merilis form C1 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.
Anda dapat melihatnya melalui link: https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/sulawesi_selatan
Dari data sementara, Rabu (27/6/2018), pukul 21.34 wita, data yang masuk dari
118 dari 17.140 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
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Hasilnya
1. Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar: 28,18 persen
2. Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo: 8,38 persen
3. Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman: 49,31 persen
4. Ichsan YL-Andi Mudzakkar: 14,14 persen.(*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin