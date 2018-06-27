Home »

Sulsel

Pilgub Sulsel 2018

KPU Sulsel Mulai Rilis Form C1 Pilgub Sulsel 2018, Ini Hasil Sementara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merilis form C1 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.

KPU Sulsel Mulai Rilis Form C1 Pilgub Sulsel 2018, Ini Hasil Sementara
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Quick count Pilgub Sulsel yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru 26,33 persen. Hasil hitung cepat sementara, pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) mendapatkan 30,29 persen suara. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merilis form C1 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018.

Anda dapat melihatnya melalui link:  https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/sulawesi_selatan

Dari data sementara, Rabu (27/6/2018), pukul 21.34 wita, data yang masuk dari
118 dari 17.140 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca: Prof Andalan Menang di Rutan Barru, Agus-Tanribali Hanya Satu Suara

Hasilnya

1. Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar: 28,18 persen

2. Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo: 8,38 persen

3. Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman: 49,31 persen

4. Ichsan YL-Andi Mudzakkar: 14,14 persen.(*)

Tags
Pilgub Sulsel 2018
Prof Andalan
Tempat Pemungutan Suara
Berita Terkait:

Pilgub Sulsel 2018

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
Video Pilihan: Arogan Pukulkan Helm Baja ke 7 Anak Buahnya, Kombes Ekotrio Dicopot dari Jabatannya
Arogan Pukulkan Helm Baja ke 7 Anak Buahnya, Kombes Ekotrio Dicopot dari Jabatannya
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us