Hasil Quick Count Pilkada Sulsel versi SMRC, Data 15 % NA Unggul 40,57 % Disusul Nurdin Halid
Hitung cepat Lembaga Survei Syaiful Mujani Research Centre (SMRC) sementara mengunggulkan pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman.
TRIBUN-TIMUR.COM - Hitung cepat Lembaga Survei Syaiful Mujani Research Centre (SMRC) sementara mengunggulkan pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman.
Data masuk masih 15 persen.
Tribun-timur.com melansir hasil hitung cepat SMRC yang dipimpin Syaiful Mujani berikut perolehan suara sementara
1.NH-Aziz: 29,39 %
2. Agus-Tanribali: 8,39%
3. Nurdin Abdullah-sudirman:40,57%
4. Ichsan-Cakka: 21,65%
Pilgub Sulsel 4 Calon
Pilgub Sulsel diikuti empat pasangan calon. Masing-masing:
Nomor Urut 1: Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar
Parpol Pengusung: Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI, PKB
Nomor Urut 2: Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo
Parpol Pengusung: Gerindra, PPP, PBB
Nomor Urut 3: Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman
Parpol Pengusung: PKS, PAN, PDIP
Nomor Urut 4: Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar
Calon Independen
Disclaimer: Hasil hitung cepat ini tidak mencerminkan hasil resmi rekapitulasi suara dari KPU Sulsel sebagai penyelenggara pilkada. Hasil resmi akan disampaikan KPU melalui rapat pleno.
Hitung Cepat Pilgub Sulsel 2018
Hasil Quick Count Pilkada Sulsel
Hasil Quick Count Pilkada Sulsel 2018
SMRC
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