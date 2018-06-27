Home »

Makassar

Hasil Quick Count Pilkada Sulsel versi SMRC, Data 15 % NA Unggul 40,57 % Disusul Nurdin Halid

Hitung cepat Lembaga Survei Syaiful Mujani Research Centre (SMRC) sementara mengunggulkan pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman.

Hasil Quick Count Pilkada Sulsel versi SMRC, Data 15 % NA Unggul 40,57 % Disusul Nurdin Halid
KPU
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 hingga 2013 pada kertas suara. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Hitung cepat Lembaga Survei Syaiful Mujani Research Centre (SMRC) sementara mengunggulkan pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman.

Data masuk masih 15 persen.

Tribun-timur.com melansir hasil hitung cepat SMRC yang dipimpin Syaiful Mujani berikut perolehan suara sementara

1.NH-Aziz: 29,39 %

2. Agus-Tanribali: 8,39%

3. Nurdin Abdullah-sudirman:40,57%

4. Ichsan-Cakka: 21,65%

Pilgub Sulsel 4 Calon

Pilgub Sulsel diikuti empat pasangan calon. Masing-masing:

Nomor Urut 1: Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar

Parpol Pengusung: Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI, PKB

Nomor Urut 2: Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo

Parpol Pengusung: Gerindra, PPP, PBB

Nomor Urut 3: Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman

Parpol Pengusung: PKS, PAN, PDIP

Nomor Urut 4: Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar

Calon Independen

Disclaimer: Hasil hitung cepat ini tidak mencerminkan hasil resmi rekapitulasi suara dari KPU Sulsel sebagai penyelenggara pilkada. Hasil resmi akan disampaikan KPU melalui rapat pleno.

Tags
Hitung Cepat Pilgub Sulsel 2018
Hasil Quick Count Pilkada Sulsel
Hasil Quick Count Pilkada Sulsel 2018
SMRC
Baca Juga
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan: Gara-gara Mobilnya Terhalang, Perwira Menengah Polisi Hantam 7 Anggotanya Pakai Helm Baja
Gara-gara Mobilnya Terhalang, Perwira Menengah Polisi Hantam 7 Anggotanya Pakai Helm Baja
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us