AMM Bukukan 17 Ribu Unit Penjualan Selama Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) dan Ambon berhasil mengoptimalkan penjualannya selama Ramadan.

Henry Setiawan, Marketing Manager Astra Motor Makassar area Sulselbar sejak awal sudah memprediksikan permintaan sepeda motor Honda akan naik signifikan di Ramadan.

"Terbukti kita mencatatkan penjualan sekitar 17 ribu unit atau naik sekitar 30 persen lebih," kata Henry dalam rilisnya, Selasa (26/6/2018)

Penjualan motor honda didongkrak oleh kecintaan masyarakat pada segment skutik. Penjualan segment skutik ini memiliki kontribusi hingga 78 persen dari total penjualan.

"Beat dan Scoopy menjadi yang paling favorit dimata konsumen dengan total penjualan sekitar 9 ribu unit," katanya.

Selain itu product terbaru Honda All New Vario 125 dan 150, dan Skutik premium All New PCX 150 menjadi warna baru dan berhasil memikat hati konsumen selama Ramadhan dengan penjualan diatas 4 ribu unit.

Meskipun skutik menjadi primadona, segment bebek dan sport Honda juga tetap mengalami peningkatan penjualan yang signifikan.

Tak dipungkiri, peningkatan penjualan Astra Motor terjadi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan selama ramadhan seperti Honda Sport Motoshow di 4 kota Palopo, Mamuju, Makassar dan Kendari.

"Lalu launching product terbaru All New Vario 125 dan 150 di Palopo dan pameran-pameran yang dilakukan oleh dealer yang tersebar di seluruh wilayah Sulselbartra dan Ambon," katanya.(*)