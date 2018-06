Unhas Segera Buka Pendaftaran Maba Jalur Mandiri

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Hasanuddin (Unhas), lewat jalur mandiri atau Jalur Non Subsidi (JNS) dibuka 6-14 Juli 2018.

Lewat jalur ini, Unhas akan menerima 20 persen dari total terima 7.076 mahasiswa yang diterima. Dengan demikian JNS hanya akan menerima 1.442 mahasiswa baru.

Kepala Unit Humas dan Protokoler Unhas, Ishaq Rahman mengatakan, jalur JNS merupakan jalur untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik serta memiliki kemampuan finansial.

"Penilaian terhadap peserta JNS dilakukan berdasarkan skor nilai SBMPTN 2018, nilai tes psikologi dan tes wawancara,"kata Ishaq.

Namun, calon mahasiswa yang mendaftar jalur ini adalah peserta SBMPTN 2018 yang tak lolos.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Help Desk Panitia Unhas di No.Hp 0821-474-53631, (via telepon), atau via email akademikunhas@gmail.com, akademik@unhas.ac.id aktif jam 08:00 - 16:00 WITA dengan periode aktif 06 Juli s/d 14 Juli 2018 setiap hari kerja.

Informasi Umum pada Humas Unhas di No HP: 0811-7460-411