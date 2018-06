Anji Meriahkan Anniversary ke-12 Clarion Hotel Makassar, Catat Tanggalnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Entertainment Center Grand Clarion Hotel & Convention Center Makassar bakal merayakan anniversary ke-12 Grand Clarion Hotel Makassar, Sabtu (7/7/2018).

Bertajuk Grand Clarion 12th Celebration dengan tema “Fight To The Next Level”, manajemen kembali menghadirkan salah satu penyanyi solo lelaki terbaik Indonesia, Anji.

Aksi vokalis pentolan band Drive itu akan tampil menghibur pengunjung D'Liquid Jl AP Pettarani Makassar.

Event and Promotion Redliq33, Fina yang dihubungi, Rabu (18/4) menuturkan, lelaki bernama lengkap Erdian Ajiprihartanto akan menghibur pengunjung dengan durasi 1 jam.

Baca: Ultah ke-12, Grand Clarion Hotel Imunisasi 80 Bayi dan Balita

"Lagu yang dibawakan tentu yang hits yang sayang untuk dilewatkan," ujarnya.

Berapa harga tiketnya?

"Dalam rangka perayaan harga tiket presale Rp 125 tibu mulai dijual 17 Juni-6 Juli 2018," katanya.

Tiket dapat dibeli di Grand Clarion Hotel, The Rinra Hotel, dan Portico garage Mall.

"Tiket presale terbatas. Dan Harga tiket on the spot Rp 150 ribu pada hari H bisa dibeli di D’Liquid," kata Fina.

Selain penampilan Anji, para pengunjung D’Liquid akan dihibur penampilan talent terbaru dari D’Liquid, di antaranya Asia Line Band asal Jakarta yang menyanyikan lagu Top 40 Indonesia & Mancanegara.

"Ada juga Xmove Dancer. Tak lupa juga turut menghibur penampilan Redliq Action & Throne D’Liquid Squad dengan Led Dancer yang akan tampil dengan tampilan koreo dance & free style dance dengan iringan music dari Resident DJ Laura, Chelsy, & Denny," ujarnya.(*)