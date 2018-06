Pascalebaran Ikan Semakin Mahal di Sinjai

aporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Sejumlah warga mengeluhkan semakin mahalnya harga ikan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Kenaikan harga ikan ini menjelang lebaran Idulfitri 1439 hijriah lalu sampai saat ini makin mahal.

Sebelumnya harga Rp 5 ribu per ekor sekarang menjadi Rp 10 ribu per ekor dan harga sebelumnya Rp 10 ribu menjadi Rp 20 ribu per ekor.

" Ini naik terus sejak jelang lebaran hingga saat ini. Semua jenis ikan begitu," kata Darmayanti warga Sinjai, Minggu (24/6/2018).

Sementara salah satu penyebabnya ikan mahal karena mereka nelayan sebagia belum melaut pasca lebaran. Selain itu cuaca di perairan Sinjai ekstrem. (*)