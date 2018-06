Pernah Dipakai Kate Middleton, Gini Jadinya Gaun Ini Dikenakan Ayu Ting Ting, Netter: Kok Beda

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi dangdut dan artis seni peran Ayu Ting Ting kembali menjadi pembicaraan.

Jika sebelumnya dirinya dihujat karena aktingnya dinilai buruk, kali ini soal penampilan.

Dirinya mengenakan baju yang sama dikenakan istri Pangeran Harry, Kate Middleton.

Akun di Instagram @lamiscorner, Sabtu (23/6/2018), memajang baju yang sama digunakan tiga orang berbeda.

Kate Middleton, Ayu Ting Ting, dan aktris lainnya Shandy Aulia.

"Ayu - Kate - Shandy

Mereka sama-sama memakai a summery off-the-shoulder cotton dress by Zara .

.

Who wore it best, Lamisers?

.

.

#lamis_whoworeitbetter," tulis akun tersebut.

Terkait hal itu, sejumlah netizen pun mengomentarinya.

Ada yang positif dan ada juga bernada sinis.

@cellarissaa,"Kok beda ya kalo dipake ayu,"