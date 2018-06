Ulasan dr Willy Kumurur: Samba yang Terluka

TRIBUN-TIMUR.COM - We are not makers of history; we are made by history (Kita bukan pembuat sejarah; kita dibuat oleh sejarah), ujar Martin Luther King, Jr.

Sejarah membentuk penduduk Brasil melalui sepakbola; secara historis, sepakbola telah menyatukan lebih dari 200 juta jiwa penduduknya.

Mereka bangga dengan rekor lima kali juara Piala Dunia; kebanggaan itu diwujudkan dengan mengenakan kaos kuning dan hijau, seragam keramat tim kebanggaan Brasil.

Lebih seabad silam, sebuah desa kecil dengan cuaca yang nyaman didirikan oleh seorang penjelajah dari Sao Paulo, yaitu João Leite da Silva Ortiz.

Seiring dengan perjalanan Sang Waktu, desa ini kemudian menjelma menjadi kota metropolis bernama Belo Horizonte (yang berarti Cakrawala Indah dalam Bahasa Portugis).

Suatu hari di Belo Horizonte, kembang api mulai dinyalakan saat fajar menyingsing di ufuk timur di kota ini.

Penduduknya, berpakaian berwarna kuning bercampur hijau, dan pengendara mobil tak henti-hentinya membunyikan klakson.

Seyogyanya, hari itu adalah hari yang mengesankan, karena tim nasional sepakbola Brasil, akan berlaga di kandang sendiri.

Di semifinal Piala Dunia.

Setelah itu melangkah ke final.