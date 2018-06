Perabot Rumah Turun Harga di Lotte Mart, Cek Promonya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart rilis promo turun harga untuk aneka produk perabot rumah berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 11 Juli 2018.

Pantau Tribun, Jumat (22/6/2018) perabot turun harga seperti Wagon Container 50L dari Rp 139 ribu per unit menjadi Rp 118.500 dan Wagon Container 82L dari Rp 219 ribu menjadi Rp 186.500.

Lalu Container Box 10L dari Rp 44.900 per unit menjadi Rp 38.500. Container Box 50L dari Rp 139 ribu per unit menjadi Rp 118.500 dan Container Box 80L dari Rp 209 ribu per unit menjadi Rp 177.900.

Selanjutnya ada Container Box 52L Caravan 142 dari Rp 119 ribu per unit menjadi Rp 107.500. Container Box 82L Sprinter 146 dari Rp 192 ribu per unit menjadi Rp 172.900.

Floral Bin seharga Rp 24.500 per unit menjadi Rp 21.500. Imperial Laundry Basket dari Rp 54.900 per unit menjadi Rp 46.900 dan Keranjang Baju HIP dari Rp 54.900 per unit menjadi Rp 49.4500.

Ada pula produk diskon hingga 25 persen seperti Travessa Basket dari Rp 11.500 per unit menjadi harga mulai Rp 9.900 dan Mesh Tray dari Rp 13.900 per unit menjadi harga mulai Rp 11.900.

Lalu ada pula produk diskon hingga 20 persen seperti Gantungan Baju per setnya seharga Rp 27 ribu menjadi 23 ribu. Tempat Sampah Chalenge 50L dari Rp 209 ribu per unit menjadi Rp 188.500.