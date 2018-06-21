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FOTO: Begini Suasana Pelantikan Pengurus DPD Taruna Merah Putih Sulsel
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan melantik pengurus DPD Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel.
abdiwan/tribuntimur.com
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan melantik pengurus DPD Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel beserta DPC 24 kabupaten/kota se Sulsel. di Hotel Grand Clarion, Jalan AP Pettarani Makassar, Kamis sore (21/6/2018). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait, Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, beserta sejumlah pengurus DPD PDIP Sulsel. serta Cagub dan cawagub Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
abdiwan/tribuntimur.com
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan melantik pengurus DPD Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel beserta DPC 24 kabupaten/kota se Sulsel. di Hotel Grand Clarion, Jalan AP Pettarani Makassar, Kamis sore (21/6/2018). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait, Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, beserta sejumlah pengurus DPD PDIP Sulsel. serta Cagub dan cawagub Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Selatan melantik pengurus DPD Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel beserta DPC 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis sore (21/6/2018).
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Kegiatan ini dihadiri Ketua DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait, Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, beserta sejumlah pengurus DPD PDIP Sulsel.
Cagub dan Cawagub Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman turut hadir.(*)
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Mahyuddin
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